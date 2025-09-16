Macri reaparece con los candidatos del PRO en plena campaña electoral

El titular del PRO, Mauricio Macri, se prepara para retomar la actividad política en plena campaña rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, luego de permanecer en silencio desde los comicios bonaerenses, donde su espacio sufrió un duro revés. Según fuentes cercanas, el expresidente se fotografiará con candidatos del partido de todo el país el próximo miércoles 24 en la sede nacional del PRO, ubicada en Balcarce 412.

La reaparición de Macri se da en paralelo a gestos del oficialismo para restablecer contacto con el exmandatario. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestaron públicamente la intención de dialogar con él, aunque hasta el momento no se concretó ninguna comunicación formal.

Durante la previa a las elecciones provinciales, Macri mantuvo un perfil más bajo y delegó las negociaciones del acuerdo electoral en Cristian Ritondo, aunque siguió de cerca los avances estratégicos del PRO. Su silencio también se vio acompañado por el distanciamiento de Javier Milei, con quien la relación política se enfrió al punto de generar tensiones públicas.

Fuentes del entorno de Macri recuerdan la frase “no comieron más milanesas” para graficar la falta de comunicación con Milei. El expresidente siempre mantuvo críticas hacia el círculo cercano del líder libertario, especialmente hacia su asesor Santiago Caputo, enfatizando en cada acto que “no podemos ayudar a quien no se deja ser ayudado”.

A pesar de estos movimientos, Macri ya había retomado un perfil más activo en elecciones anteriores, como en la alianza porteña para los comicios nacionales, mientras que en las legislativas locales del 18 de mayo el PRO terminó tercero en la Provincia, detrás de La Libertad Avanza.