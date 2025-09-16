¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 16 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Estudiantes del Colegio San José Obrero impulsan campaña de forestación en Neuquén

Por Redacción

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 18:06
Estudiantes del Colegio San José Obrero, de la ciudad de Neuquén, presentaron un proyecto para sumarse a una iniciativa de limpieza y forestación en distintos puntos de la capital, bajo el lema: “Reforestemos juntos, plantemos un árbol”.

La iniciativa está liderada por los propios estudiantes y constituye una invitación a los vecinos para sumarse a la actividad. En diálogo con “La Primera Mañana” por AM550 La Primera, uno de los impulsores explicó: “Ya estamos haciendo una propuesta con sistema de riego por goteo, algo que sea rápido. Vamos a plantar, en principio, 25 arbolitos”.

El proyecto también funciona como trabajo práctico evaluativo de una materia de secundaria, con el objetivo de que los estudiantes lleven a cabo la propuesta de la mejor manera posible. Los alumnos que participan se están graduando del último año y provienen de diferentes especialidades: electricistas, torneros, carpinteros, entre otras.

Cristián Gallardo, otro de los alumnos, indicó que es “ayudante técnico y tornero” y agregó: “Estoy buscando ya trabajo para ingresar en algún taller”.

El proyecto del colegio tiene un doble propósito: fomentar la conciencia ambiental y la participación comunitaria, y al mismo tiempo funcionar como nexo con empresas para que los alumnos accedan a oportunidades laborales una vez finalizada la secundaria.

 

LA NOTA COMPLETA:

 

