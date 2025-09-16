Estudiantes del Colegio San José Obrero impulsan campaña de forestación en Neuquén

Estudiantes del Colegio San José Obrero, de la ciudad de Neuquén, presentaron un proyecto para sumarse a una iniciativa de limpieza y forestación en distintos puntos de la capital, bajo el lema: “Reforestemos juntos, plantemos un árbol”.

La iniciativa está liderada por los propios estudiantes y constituye una invitación a los vecinos para sumarse a la actividad. En diálogo con “La Primera Mañana” por AM550 La Primera, uno de los impulsores explicó: “Ya estamos haciendo una propuesta con sistema de riego por goteo, algo que sea rápido. Vamos a plantar, en principio, 25 arbolitos”.

El proyecto también funciona como trabajo práctico evaluativo de una materia de secundaria, con el objetivo de que los estudiantes lleven a cabo la propuesta de la mejor manera posible. Los alumnos que participan se están graduando del último año y provienen de diferentes especialidades: electricistas, torneros, carpinteros, entre otras.

Cristián Gallardo, otro de los alumnos, indicó que es “ayudante técnico y tornero” y agregó: “Estoy buscando ya trabajo para ingresar en algún taller”.

El proyecto del colegio tiene un doble propósito: fomentar la conciencia ambiental y la participación comunitaria, y al mismo tiempo funcionar como nexo con empresas para que los alumnos accedan a oportunidades laborales una vez finalizada la secundaria.

