¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 16 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
NEUQUÉN DEPORTES

Andes Profundo 2026: se viene una nueva edición del trail running en Lagunas de Epulauquén

La carrera será el 11 de enero en Las Ovejas, con recorridos de 10, 20 y 30 kilómetros. La prueba combina deporte, paisaje cordillerano y cuidado ambiental.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 17:55
PUBLICIDAD
La emblemática competencia se llevará cabo en enero del año venidero

Ya tiene fecha confirmada la tercera edición de Andes Profundo Lagunas de Epu lauquén, la actividad de trail running que se desarrolla en el norte neuquino, con un formato que pone el foco en la exigencia física, el respeto por la naturaleza y la experiencia del corredor.

La carrera se correrá el domingo 11 de enero de 2026 en el entorno del Área Natural Protegida Lagunas de Epu lauquén, a pocos kilómetros de Las Ovejas, en plena cordillera del norte provincial. Las distancias habilitadas serán de 10, 20 y 30 kilómetros, con circuitos diseñados íntegramente dentro del área protegida, a los pies de los Andes, en uno de los paisajes más imponentes del Neuquén.

Las inscripciones se realizan exclusivamente a través del sitio web oficial www.andesprofundo.com.ar. El procedimiento incluye completar un formulario online y abonar el valor correspondiente dentro de las 72 horas. El trámite se considera completo una vez que el nombre del participante figura en la lista de inscriptos. La organización aclaró que no se harán reembolsos en caso de cancelación por parte del corredor.

Cada participante recibirá un completo kit que incluye, remera técnica oficial, buff Andes Profundo, chip de cronometraje, número de corredor, seguro, hidratación y snacks en puestos de asistencia, medalla de finisher y ticket de comida post-carrera con asado incluido.

Horarios y largadas

10K: Largada 7:00 

20K: Largada 9:00 

30K: Largada 10:00 

Desde la organización remarcaron que se trata de una carrera que “nace con el objetivo de promover el norte neuquino como destino de aventura, cuidando el entorno natural y priorizando la seguridad de quienes participan”.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD