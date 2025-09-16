El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, debió ser trasladado este martes a un hospital tras presentar un cuadro de malestar mientras cumplía arresto domiciliario en Brasilia.

Según informó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, el exmandatario sufrió una crisis de hipo, vómitos y presión baja, motivo por el cual fue internado de manera inmediata. Bolsonaro estuvo acompañado por agentes de seguridad y su esposa, Michelle Bolsonaro, durante el traslado al Hospital DF Star.

El médico que supervisa su salud, Claudio Birolini, explicó que la internación se realizó para realizar “evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”. En un comunicado, señaló que Bolsonaro presentó “malestar, caída de presión arterial y vómitos” y que la atención hospitalaria buscaba estabilizar su estado.

Se trata de la primera vez que Bolsonaro, de 70 años, abandona su domicilio tras la sentencia histórica del Tribunal Superior de Justicia. La semana pasada, su condena por golpismo generó gran repercusión en Brasil y a nivel internacional.

El expresidente padece un cuadro de hipos frecuentes, secuela del ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018, que en ocasiones le provoca vómitos. Según registros médicos, su estado de salud previo incluía anemia y restos de una neumonía reciente, detectados durante estudios realizados el domingo pasado.

Fuentes judiciales indicaron que, ante este cuadro médico, Bolsonaro podría continuar cumpliendo la condena bajo prisión domiciliaria, respetando las medidas de seguridad y atención sanitaria requeridas.