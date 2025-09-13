Independiente y Banfield no es solamente un partido correspondiente a la 8ª fecha del Clausura para el público del Rojo, es también su reencuentro con el fútbol oficial en casa después de lo que fue la noche violenta de la Copa Sudamericana.

Luego de haber sido expulsado del certamen internacional por los incidentes ante la Universidad de Chile, con la clausura de su estadio, la habilitación parcial de sus tribunas y la durísima sanción en el ámbito internacional para la institución, los hinchas se acordaron de diferentes actores.

Pese al vacío en la Popular Sur, la tarde comenzó con el histórico saludo del plantel a los cuatros costados, ante el reconocimiento del hincha a los jugadores.

Sin embargo, quienes no corrieron con la misma suerte fueron los dirigentes, encabezados por el presidente Darío Grindetti, el titular de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y la Conmebol en general.

Diferentes cánticos se convirtieron en señal de repudio por parte de los hinchas presentes en el Libertadores de América que, como es habitual, presentó un césped espectacular para la ocasión.

Último en las posiciones de la zona B, Independiente adeuda un partido contra Platanse como local, postergado justamente por el cimbronazo que provocó la barbarie de Avellaneda, la noche del 20 de agosto por la Copa Sudamericana contra los chilenos que se terminaron clasificando en el escritorio del Tribunal de Disciplina.

Impaciencia

Una vez que se escuchó el pitazo inicial por parte del árbitro, el clima se concentró en lo deportivo, al menos durante el primer tiempo.

La ansiedad de las tribunas retrotrae a tiempos no tan lejanos para Independiente en el ámbito local y eso se traslada a la actuación de algunos nombres, sobre todo los más jóvenes.