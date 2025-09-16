La ovalada de luto: Esteban Racca, jugador argentino, murió en pleno partido en Paraguay

El rugby sudamericano se encuentra de luto. Esteban César Racca, jugador argentino de 41 años que defendía los colores de Old King Club en la Unión de Rugby de Paraguay, falleció inesperadamente durante un partido. El momento ocurrió cuando el jugador se desvaneció en pleno encuentro y, pese a la inmediata intervención de médicos y compañeros, no pudo recuperarse.

Según informó el forense de la causa, Pablo Lemir, la muerte se produjo por un traumatismo craneoencefálico cerrado, como consecuencia de un golpe en su cabeza ocurrido entre cinco y diez minutos antes de que cayera al suelo. “Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”, detalló el fiscal encargado del caso.

Las autoridades solicitaron que ambos clubes entreguen las grabaciones completas del partido para analizar si existió alguna acción antideportiva que pueda haber influido en la tragedia.

Desde la Unión de Rugby del Paraguay (URP) emitieron un comunicado:

“Expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”.

El club donde jugaba Racca también despidió al rugbier con emotivas palabras: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansá en paz, hermano de la ovalada”.