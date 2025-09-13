Los Pumas ganaron en Australia y siguen con chances en el Rugby Championship

Vibrante triunfo de Los Pumas ante Australia por 28-26, juego en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship. El equipo de Contepomi hizo un gran partido, pero como hace una semana, terminó sufriendo, aunque esta vez con festejo.

Argentina hizo un gran primer tiempo, pero no pudo liquidarlo cuando tuvo el momento y en el final debió trabajar bastante para sostener un merecido y festejado triunfo en el Allianz Stadium de Sydney. Matías Carrera abrió el marcador con un penal, Joseph Sua’ali’i hizo el primer try para el local que arrancó arriba 7-3.

Apenas en el primer cuarto de hora, Argentina sacó diferencias con un gran try de Montoya, y la patada de Carreras, quienes marcaron la diferencia de la primera etapa 19-7.

En el complemento, la puntería entre los palos siguió estirando diferencias para Argentina, que llegó a estar 28-7, hasta que una amarilla para Carreras le abrió una ventana a los australianos que la aprovecharon por intermedio de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu por duplicado , para achicar a dos puntos el resultado.

23 puntos para Carreras, producto de 7 penales y una conversión

El final fue similar al del fin de semana pasado, pero esta vez Los Pumas supieron defender la ventaja y festejar su segundo triunfo en la competencia, que le permite seguir en la pelea por el título. Australia lidera con 11, Sudáfrica y Nueva Zelanda tiene 10, Argentina cierra con 9.

Ahora se viene Sudáfrica, el sábado 27 en el Kings Park Stadium de Durban, y el cierre de la competencia el 4 de octubre, en el Twickenham Stadium de Londres.