En un Ruca Che lleno, el clásico capitalino quedó en manos del Independiente

Se jugó la segunda fecha del Prefederal de básquet. El clásico de la capital neuquina reinauguró el Ruca Che ante un gran marco de público, donde Independiente superó a Pacifico en doble suplementario por 95-94. David Oviedo la gran figura con 45 puntos.

El festejo fue del rojo dentro de un Ruca Che que mostró más de 2500 personas en las tribunas. En un juego parejo, el equipo de Andrés García se quedó con el triunfo en la última bola del segundo suplementario, cuando Oviedo y Veronesi manejaron el esférico, y asistencia para el juvenil Leiton quien con una bandeja sentenció el cotejo por la mínima.

En tiempo regular, el rojo fue levemente superior en la primera etapa con parciales de 23-18, y al descanso 13-17 (36-35). En el tercero repuntó el decano, quien se fue arriba con un parcial de 23-27 (59-62).

En el último, el rojo lo pudo ganar en el cierre, pero falló en dos simples claves y en la última posesión, quedando el juego igualado en 77 (18-15). Caso similar en el primer suplementario donde no pudo concretar la última posesión, cerrando los 5´en 88-88.

Gran noche de David Oviedo, el base de Independiente registró 45 puntos, seguido por Joaquín Marcon con 18, y Carlos Paredes 14. En la visita, Matías Stanic fue el goleador con 26 unidades, Matías Godoy Vega aportó 17 y Gustavo Maranguello 16.

La defensa del rojo fue uno de los puntos claves ante los internos del decano

En el resto de la fecha, el clásico de Roca quedó para Del Progreso por 98 a 88, en un dominio de punta a punta del local. Jorge Coronado el destacado con 26 puntos, Martin Alcoleas con 25. Adolfo García Barros con 25 el destacado en la visita con 25, más 21 de Agustín Montero.

Por otro lado, Biguá se llevó la victoria de Regina por 69-63 y se recuperó la caída en el debut ante el naranja. Por su parte, el “Albo” suma su segunda derrota en la misma cantidad de partidos.

EL rojo le puso color a un gran clásico

La fecha se cierra el martes en Plaza Huincul entre Perfora ante Centro Español, quien gane quedará como único líder.

Fecha 3: Centro Español vs Regina, Pacífico vs Perfora, Roca vs Independiente, Biguá vs Del Progreso.