Podios para neuquinos en el nacional de clubes de Atletismo U18

El equipo neuquina de atletismo del CEF n° 1, a cargo de Lucas Carro dijo presente en San Luis donde el último fin de semana se disputó la Copa Nacional de Clubes de Atletismo U18.

Los puntos más altos fueron la lanzadora Malen Mesas que se quedó con la dorada en jabalina y el fondista Bautista Pianciola Ammann que logró la de bronce en los 2000 metros con obstáculos.

El incesante viento no fue un escollo para que Mesas lanzara 37.38 metros y se quedara con el primer puesto con varios metros de ventaja. De esta manera Malen se despide de una categoría donde brillo con la participación en los Juegos Iberoamericanos de Paraguay incluida.

Por su parte, Pianciola Ammann bajó su mejor marca y con 06.49.08 le alcanzó para quedarse con el tercer puesto pese a ser el único categoría 2009 de los que estaban en punta. El 2026 promete ser un muy buen año para él ya que el primero y el segundo eran 2008 y el año que viene ya estarán en otra categoría.

Bautista Pianciola Ammann fue bronce en los 200 mts con obstáculos

También dijeron presente en la competencia con buenas actuaciones la lanzadora de martillo Juanita Pino que con 42.79 metros se quedó con el cuarto puesto. En la misma prueba también participó su coterránea Valentina Villablanca.

La polifuncional María Benítez sigue sumando disciplinas y buenos resultados. En salto triple marcó 9.11 metros y en 110 con vallas logró 19.65.

De la delegación también compitieron Brisa Tapia que marcó 30.79 en los 200 metros llanos y en los 100 metros logró 14.42. En bala, Fernando Cuevas participó de su primer nacional y con 9.09 metros pudo bajar su marca. En esta prueba también participó Morgan Schmidt.