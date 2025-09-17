El nuevo formato de Champions League permite que desde su inicio haya grandes partidos como el que protagonizarán el Liverpool de Alexis Mac Allister ante el Atlético Madrid de los argentinos, comandado desde el banco por Diego Simeone. El cuadro Colchonero, que no contará con Julián Álvarez ni Thiago Almada por lesión, buscará dar el batacazo en Anfield ante el líder de la Premier League en su estreno en la máxima competición europea. El encuentro comienza a las 16 y será transmisión de Fox Sports y Disney+.

Los madrileños vienen de conseguir su primera victoria en la temporada luego de un muy mal arranque de campaña en La Liga y se estrenan en Champions ante los Reds, que han ganado los cuatro encuentros que disputaron y se ubican en la cima de la Premier League. Los de Simeone no contarán con Álvarez, quien por una distensión de rodilla no viaja a Inglaterra, ni Almada, que tiene una lesión muscular tras su participación con la Selección Argentina durante la fecha FIFA. Los que sí concentran son Giuliano Simeone, Nicolás González, Nahuel Molina y Juan Musso.

Julián Álvarez, el gran ausente en el Liverpool-Atlético.

Por su parte, el Liverpool llega de una trabajada victoria 1-0 en el duelo ante Burnley, que consiguió sacar adelante por un penal de Mohamed Salah en tiempo de descuento. En ese encuentro Mac Allister disputó solamente el primer tiempo, ya que el entrenador Arne Slot lo sustituyó por precaución luego de una fortísima patada que recibió de un rival. Hoy se espera que el pampeano vuelva a ser de la partida ante el Atleti en el estreno copero.