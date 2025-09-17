La Feria del Libro y la Semana del Sushi mueven el turismo y la economía

Neuquén capital pisa cada vez más fuerte como ciudad de eventos. La Feria Internacional del Libro, que se desarrollará hasta el domingo 21 de septiembre, y la inminente Semana del Sushi son dos ejemplos de cómo la cultura y la gastronomía no solo convocan a vecinos, sino que también motorizan el turismo y la economía local.
“Más del 30% de los visitantes de la Feria del Libro provienen de otras localidades, y muchos de ellos viajan desde más de 100 kilómetros de distancia, lo que significa que pernoctan en la ciudad”, destacó Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana, en diálogo con el programa Entretiempo que se transmite por AM550 y 24/7 Canal de Noticias desde la Feria del Libro. Según datos preliminares, cerca de 15.000 personas ya pasaron noches en hoteles y otros alojamientos neuquinos gracias al evento cultural.
El funcionario subrayó que este movimiento impacta de lleno en la economía local: “Estamos hablando de cifras que superan los 1.200 millones de pesos solo durante el fin de semana, con picos de ocupación hotelera del 57% al 60%, en una fecha donde normalmente no se registra tanto turismo”.
Además, Cayol explicó que estas propuestas se enmarcan en una estrategia más amplia: “El intendente Mariano Gaido nos marcó un camino claro: los fines de semana deben estar motorizados por grandes eventos. Ya lo vimos con Confluencia de Sabores, que fue un éxito rotundo, y lo confirmamos ahora con la Feria del Libro. El balance es muy positivo: el 89% de los asistentes calificó los eventos entre ‘positivos’ y ‘muy positivos’, y muchos comerciantes vendieron más de lo esperado”.
En paralelo a la feria, Neuquén se prepara para otra cita: la Semana del Sushi, que se desarrollará del 19 al 28 de septiembre. La propuesta reúne a siete locales gastronómicos de la ciudad con menús promocionales y la consigna de sumar un toque regional a sus platos, como por ejemplo sushi de trucha. “Es una manera de poner en valor nuestra gastronomía y ofrecer experiencias distintas. Además, los vecinos podrán votar a la mejor propuesta”, explicó Cayol.
El funcionario adelantó que estas iniciativas continuarán con nuevas semanas temáticas, degustaciones de vinos y eventos deportivos y culturales que buscan mantener viva la agenda turística de la ciudad durante todo el año.
“Neuquén es una ciudad que crece y se renueva. Cada evento nos demuestra que vamos por el camino correcto: los visitantes llegan, se quedan y disfrutan. Y eso significa más movimiento económico, más turismo y más orgullo para todos los neuquinos”, concluyó Cayol.