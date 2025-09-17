Pepé Ousset: “En Neuquén tomamos decisiones sin condicionantes”

El candidato a senador Juan Luis “Pepé” Ousset expuso las propuestas de La Neuquinidad en Piedra del Águila, Picún Leufú y Villa El Chocón como parte de un recorrido territorial organizado para hablar cara a cara con la gente y explicar por qué es importante llevar al Congreso de la Nación a hombres y mujeres que representen verdaderamente los intereses de la ciudadanía provincial, sin caer en la grieta que promueven los partidos nacionales ni perder de vista que todo lo que se está haciendo hoy en la Provincia es decisión y esfuerzo exclusivo de los neuquinos.

“Nosotros pudimos construir desde otro lugar. Logramos llegar al gobierno y tenemos la posibilidad de trabajar sin condicionantes. Tomar decisiones que era necesario tomar”, afirmó el candidato a senador nacional, trazando un paralelismo con el rol que tendrán al representar a Neuquén en el Congreso de la Nación: poner en primer lugar a la provincia y defender sus recursos de quienes reciben órdenes desde otras jurisdicciones.

Ousset recordó que en muchas localidades neuquinas había déficit de servicios básicos y comenzaron a implementarse soluciones porque existe una decisión política y un modelo neuquino que pone el foco en resolver los problemas de la gente, con la convicción de que el desarrollo territorial debe ser equilibrado para que Neuquén sea una provincia cada vez más justa para todos quienes la habitan. “Queremos tener la provincia que nos merecemos y que nuestros hijos y nietos estén orgullosos”, aseguró.

“Tenemos que valorar lo que estamos haciendo en la Provincia. No pasa en ningún lugar del país. No lo naturalicemos -remarcó-. Las obras se están haciendo porque hay una decisión y porque las estamos haciendo con recursos de los neuquinos puestos a disposición de los neuquinos”.

“De qué nos sirve llevar diputados y senadores que llegan a Buenos Aires y les empiezan a gustar las luces de la ciudad y empiezan a vivir de otra manera, a pensar de otra manera y, encima, representan a partidos nacionales que no tienen la menor idea de lo que pasa en la provincia del Neuquén”, se preguntó.

Por esa razón, Ousset afirmó que “hay que votar a La Neuquinidad. Porque es un modelo que defiende el futuro de nuestros hijos. Porque somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque no nos interesan los cargos. Porque trabajamos por Neuquén, somos leales, no tenemos ambiciones personales y porque hay que ir a alzar la voz de todos los neuquinos en el Congreso.”

Durante su visita a estas tres localidades Ousset compartió espacio con los intendentes Julio César Hernández (Piedra del Águila), Perla Díaz (Picún Leufú) y Pablo Di Fonzo (Villa El Chocón).

Además, estuvo acompañado por Joaquín Perrén, candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, quien planteó la importancia de seguir trabajando por un Estado ordenado, con equilibrio territorial y justicia social. Recordó que su padre llegó a Neuquén hace muchos años para trabajar en El Chocón y, si bien no ingresó a la obra, consiguió empleo en una empresa de colectivos. Eso fue determinante para que toda la familia se radicara en la provincia, del mismo modo que tantas otras personas eligen Neuquén hoy por la posibilidad cierta de un mejor futuro para sí y sus familias.