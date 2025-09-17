Paso Samoré a pleno: miles de turistas cruzan por las fiestas patrias chilenas

Las fiestas que conmemoran el inicio del proceso de independencia de Chile siempre son una invitación para que miles de turistas de ambos países utilicen los pasos fronterizos de Neuquén. Claudia Pailalef Montiel, a cargo de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, confirmó que reforzaron el personal y la tecnología del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré.

Montiel explicó que sumaron más de 80 funcionarios dedicados a las tareas de control y asistencia, además de un incremento de puestos de control y revisión de equipajes, un camión escáner para carga y rayos x en sectores vehiculares y peatonales y la incorporación de escáneres portátiles para la inspección aleatoria de automóviles.

En cuanto a los horarios, resaltaron que del 18 al 21 de septiembre se atenderá de 8.00 a 20.00 del lado chileno y el domingo 22 el cierre será extendido hasta las 20.00 del lado argentino para facilitar el regreso.

Además, recomiendan a los viajeros que revisen si su documentación esté en regla y verifiquen los horarios antes de emprender el viaje. También destacaron que, debido a las condiciones de seguridad vial en la cordillera, se mantiene como requisito obligatorio portar cadenas para transitar por el paso internacional.

Este flujo internacional genera un importante impulso en el turismo de la zona andina tanto de Neuquén como de Río Negro, incrementando la ocupación hotelera y el movimiento comercial.

