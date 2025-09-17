Rosario Central repudió las banderas obscenas contra Fabbiani en el Gigante de Arroyito

La victoria en el clásico rosarino todavía resuena en la ciudad, pero lo que ocurrió en el Gigante de Arroyito en el partido frente a Boca desató polémica. Durante el encuentro, algunos hinchas de Rosario Central desplegaron banderas con cargadas obscenas hacia Cristian Fabbiani, entrenador de Newell’s, lo que generó rechazo en redes sociales y ahora también en la propia dirigencia auriazul. Este lunes, el club emitió un comunicado oficial en el que dejó en claro su postura:

“Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito. Esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta CD”.

En el escrito, la institución reconoció que el folclore es parte del fútbol, pero aclaró que debe darse “dentro del respeto hacia el rival y los valores de nuestra gente”. Además, se comprometió a tomar medidas para que este tipo de episodios no vuelvan a repetirse.

El episodio más comentado se dio en la platea del río, donde se desplegó una bandera que caricaturizaba a Fabbiani como Fiona, el personaje de la película Shrek. En la popular Regatas también apareció un trapo con una figura obscena y una leyenda ofensiva que rápidamente se viralizó.

La polémica fue tan grande que el propio presidente canalla, Gonzalo Belloso, reforzó el pedido de disculpas y lo dirigió directamente al entrenador leproso: “Quiero pedir disculpas públicamente a Cristian Fabbiani, amigo mío del fútbol hace más de 25 años”, escribió en sus redes sociales.