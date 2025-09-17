GP de Azerbaiyán 2025: la historia de los ganadores y la gran expectativa por Franco Colapinto

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a abrir el telón este fin de semana en el Circuito Callejero de Bakú, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1 2025. La carrera, que combina velocidad, estrategia y la adrenalina típica de un circuito urbano, tiene a todos los fanáticos expectantes por ver quién logrará dominar las calles de la capital azerí.

Históricamente, el GP de Azerbaiyán ha tenido ganadores de renombre: Nico Rosberg inauguró el podio en 2016, seguido por Daniel Ricciardo en 2017, Lewis Hamilton en 2018, Valtteri Bottas en 2019, y Sergio “Checo” Pérez en 2021 y 2023. Max Verstappen y Oscar Piastri completan la lista de campeones recientes, mostrando la variedad de escuderías y talentos que se imponen en este trazado urbano.

La atención de esta edición también se centrará en Franco Colapinto, uno de los pilotos argentinos con mayor proyección internacional. Colapinto buscará destacarse en una carrera que exige precisión y valentía, enfrentándose a figuras consolidadas de la Fórmula 1. La participación del joven piloto genera expectativa en los seguidores del automovilismo nacional, que esperan verlo entre los mejores en un circuito donde cualquier error puede resultar decisivo.

El GP de Azerbaiyán combina adrenalina y riesgo: curvas cerradas, largas rectas y muros que no perdonan, un escenario donde la estrategia de equipo y la capacidad individual pueden marcar la diferencia. Con la vista puesta en la clasificación del campeonato y en la historia de ganadores que han dejado su marca, la carrera promete espectáculo y momentos inolvidables.

Ganadores históricos del GP de Azerbaiyán: