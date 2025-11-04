Si sos fanático del rock de los '90, esta es una cita obligatoria, Pearl Jam x Release es una de las mejores bandas tributo al icónico grupo de Seattle, que se presenta el próximo sábado 8 de noviembre en Mood Live, Neuquén para hacer revivir el álbum que marcó a toda una generación: "Ten".

Desde sus letras cargadas de emoción, los clásicos de Pearl Jam como "Alive", "Even Flow" y "Jeremy" volverán a sonar en vivo en una noche que promete ser épica. La banda rendirá homenaje a uno de los discos más importantes de la historia del rock, y los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar estos himnos en un show único que promete mucho más que una simple reproducción de los temas.

Si sos socio de Club Río Negro, tenes un descuento especial del 20% en entradas. Solo debes poner tu código en la app del club. Hay un total de 50 entradas disponibles con este beneficio, así que no pierdas tiempo y consigue la tuya cuanto antes.

¿Cuándo es el evento y donde se pueden conseguir las entradas?

Este sábado 8 de noviembre a las 21:00, en Mood Live Neuquén. Las entradas se pueden conseguir en protickets.com.ar o en la boletería de Mood Live.