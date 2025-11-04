Después de más de una década al frente de Bendita, Beto Casella está listo para dar un giro importante en su carrera televisiva. El animador dejará Canal 9 y se sumará en 2026 a América TV, una señal que viene realizando fuertes movimientos para reconfigurar su programación nocturna. El pase, uno de los más comentados del año, ya es un hecho y trajo consigo una ola de repercusiones.

La confirmación llegó de la mano de Ángel de Brito, quien decidió revelar la primicia en LAM. “Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América y va a estar a las 22 con su programa y con casi todo su elenco”, anunció el periodista, generando aplausos tanto en el estudio como en redes sociales. La noticia sorprendió, aunque los rumores ya venían circulando en los pasillos del canal.

Ángel De Brito no se guardó nada y amplió la información con entusiasmo. “Va a ser una bomba eso, para otra en esta pantalla”, remarcó el conductor de LAM, dejando en claro que América apuesta fuerte a la llegada de Beto Casella para seguir creciendo en el prime time y dar batalla en una franja donde la competencia es cada vez más feroz.

Si bien la salida de Canal 9 parecía inevitable, desde el entorno del conductor aseguran que la desvinculación será “en buenos términos”. Beto Casella mantiene una relación histórica con la señal, pero considera que este es el momento indicado para nuevos desafíos y una renovación creativa de su clásico formato.

Una de las dudas que se generaron tras el anuncio era qué ocurrirá con el equipo de Bendita. Ángel De Brito explicó que gran parte del elenco se mudará con él a América. La excepción será Edith Hermida, quien permanecerá en Canal 9 para conducir una nueva versión del ciclo que supo acompañar cada noche a la audiencia.

El nuevo programa mantendría parte del ADN de Bendita —humor, análisis picante y repaso de la televisión—, pero con una puesta en escena reforzada para conquistar a espectadores actuales que buscan dinamismo y mayor interacción.

Casella se integrará a la grilla de América desde febrero de 2026 y quedará “pegadito” a LAM, según detalló De Brito. El combo promete ser una apuesta estratégica para fortalecer el canal y sacudir la pelea por el rating.

“Bienvenido, Beto”, celebró al aire Ángel de Brito, dando por cerrado el misterio y abriendo oficialmente una nueva etapa en la carrera del querido conductor.