"Deja Vu" llega con una propuesta fresca y diferente en Versus Stream. Este nuevo programa, que se transmitirá en vivo todos los lunes de 22 a 00, es conducido por Manuel Madera (@manu.madera), María José Martín (@majoomartin) y Camila Giordano (@camiggiordano), quiere ser un punto de encuentro para todos los que forman parte del día a día del Alto Valle.

Propone un espacio donde se pueda hablar de todo lo que está pasando en nuestra región: arte, cultura, gastronomía, entretenimiento y también visibilizar lo que hacen los pequeños y medianos emprendedores que le dan vida al lugar. Se trata de darle voz a esas iniciativas locales que a veces se quedan fuera del radar y darles la importancia que merecen.

Lo más interesante de es que no es solo un programa de radio o de televisión, sino un espacio para todos. No se trata solo de los conductores hablando, sino de los oyentes que también pueden sumarse con sus opiniones, mensajes e ideas, a través de WhatsApp 299 520 0080 o por Instagram @dejavu.vls, donde podrán sumarse a la comunicad y compartir lo que piensan sobre las temáticas, mandar audios o imágenes y ser parte del programa.

El programa se compromete a crear un ambiente donde todos se sientan bienvenidos, sin miedo a ser juzgados. Un lugar donde las diferencias se celebran y lo más importante es el respeto por el otro y pasar un momento en compañía.

Dónde y cómo verlo:

Día y hora de emisión: Lunes de 22 a 00 hs.

Plataforma: Youtube @versusls