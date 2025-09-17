¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 17 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Duelo de gigantes

River va por la hazaña: quebrar la imbatibilidad de Palmeiras en suelo argentino

El equipo brasileño acumula siete partidos invicto en Argentina desde 2019. Este jueves, el Millonario intentará recuperar la fortaleza local en un choque clave por la Copa Libertadores

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 16:18
River intentará romper el invicto que Palmeiras sostiene en Argentina desde 2019

River recibirá a Palmeiras en el Monumental en un duelo cargado de historia y expectativas por la Copa Libertadores. El conjunto brasileño llega con una racha impresionante: desde 2019, no conoce la derrota en suelo argentino en partidos internacionales, acumulando siete encuentros invictos que incluyen triunfos resonantes y empates estratégicos.

La serie comenzó con un empate en 2 frente a Godoy Cruz en Mendoza durante los octavos de final de la Libertadores 2019. Luego vinieron victorias contundentes, como el 2–0 ante Tigre en Victoria en 2020 y el recordado 3–0 sobre River en la semifinal de la Libertadores 2020/21, jugado en cancha de Independiente de Avellaneda. Además, Palmeiras se impuso dos veces sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela en 2021 y logró empates clave en la Bombonera ante Boca (0–0, semifinal 2023) y frente a San Lorenzo (1–1, 2024).

Este historial demuestra que el “Verdao” sabe cómo plantarse en escenarios difíciles, con un estilo pragmático y competitivo que le permitió sostener su invicto en tierras donde los equipos brasileños suelen enfrentar complicaciones.

Ahora, River tendrá la oportunidad de cortar esa racha y reafirmar su fortaleza como local en la Copa Libertadores, buscando un triunfo que marque un punto de inflexión en su campaña internacional. Palmeiras, por su parte, intentará mantener el dominio y extender su récord en territorio argentino, prometiendo un choque cargado de emociones y de gran nivel futbolístico.

Historial invicto de Palmeiras en Argentina:

  • 23/07/2019 – Godoy Cruz 2–2 Palmeiras (Libertadores, octavos ida)

  • 05/03/2020 – Tigre 0–2 Palmeiras (Libertadores, fase de grupos)

  • 05/01/2021 – River 0–3 Palmeiras (Libertadores, semifinal ida)

  • 07/04/2021 – Defensa y Justicia 1–2 Palmeiras (Recopa Sudamericana, ida)

  • 04/05/2021 – Defensa y Justicia 1–2 Palmeiras (Libertadores, fase de grupos)

  • 28/09/2023 – Boca 0–0 Palmeiras (Libertadores, semifinal ida)

  • 03/04/2024 – San Lorenzo 1–1 Palmeiras (Libertadores, fase de grupos)

