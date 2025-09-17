River recibirá a Palmeiras en el Monumental en un duelo cargado de historia y expectativas por la Copa Libertadores. El conjunto brasileño llega con una racha impresionante: desde 2019, no conoce la derrota en suelo argentino en partidos internacionales, acumulando siete encuentros invictos que incluyen triunfos resonantes y empates estratégicos.

La serie comenzó con un empate en 2 frente a Godoy Cruz en Mendoza durante los octavos de final de la Libertadores 2019. Luego vinieron victorias contundentes, como el 2–0 ante Tigre en Victoria en 2020 y el recordado 3–0 sobre River en la semifinal de la Libertadores 2020/21, jugado en cancha de Independiente de Avellaneda. Además, Palmeiras se impuso dos veces sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela en 2021 y logró empates clave en la Bombonera ante Boca (0–0, semifinal 2023) y frente a San Lorenzo (1–1, 2024).

Este historial demuestra que el “Verdao” sabe cómo plantarse en escenarios difíciles, con un estilo pragmático y competitivo que le permitió sostener su invicto en tierras donde los equipos brasileños suelen enfrentar complicaciones.

Ahora, River tendrá la oportunidad de cortar esa racha y reafirmar su fortaleza como local en la Copa Libertadores, buscando un triunfo que marque un punto de inflexión en su campaña internacional. Palmeiras, por su parte, intentará mantener el dominio y extender su récord en territorio argentino, prometiendo un choque cargado de emociones y de gran nivel futbolístico.

Historial invicto de Palmeiras en Argentina: