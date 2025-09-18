Fractura y ligamentos rotos en pleno partido; la grave lesión de Tomás Cuello

Tomás Cuello vivió un momento estremecedor durante la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Bolívar, disputado en el Hernando Siles de La Paz. Promediando la media hora de juego, el exjugador de Atlético Tucumán cayó de manera desafortunada sobre su propio pie en un forcejeo con el defensor boliviano José Sagredo, provocándose una fractura del peroné acompañada de ruptura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

El impacto fue inmediato. Cuello no pudo seguir en el campo y debió ser retirado en camilla mientras mostraba gestos de dolor y sus compañeros lo consolaban. La gravedad de la lesión requerirá intervención quirúrgica y lo mantendrá varios meses alejado de las canchas, constituyendo una baja sensible para el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, donde Cuello era titular indiscutido y pieza clave en el esquema ofensivo.

En lo deportivo, Atlético Mineiro parecía encaminarse a una victoria cómoda: ganaba 2-0 al entretiempo con goles de Alexsander y Vitor Hugo. Sin embargo, el equipo boliviano descontó con Robson Matheus y logró empatar sobre el final mediante un penal de Dorny Romero, pese a jugar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Ignacio Gariglio a los 12 minutos del complemento.

La lesión de Cuello ensombreció un partido que se esperaba histórico para los brasileños y deja un manto de incertidumbre sobre su participación en lo que resta de la Copa Sudamericana. Atlético Mineiro ahora deberá recomponer su ataque mientras su figura argentina inicia un proceso de recuperación que podría extenderse por varios meses.