Finalmente, la Conmebol falló en relación a la barbarie de Avellaneda del 20 de agosto, cuando una batalla campal en la popular Sur del estadio Libertadores de América terminó con la revancha entre Independiente y la Universidad de Chile suspendida.

Pasaron los descargos y las presentaciones de ambas dirigencias en Paraguay. A minutos de ponerse en marcha la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, se conoció el fallo definitivo.

El club argentino ha sido descalificado por el Tribunal de Disciplina de la competencia, mientras que su rival trasandino avanzó a cuartos de final y será rival de Alianza Lima de Perú.

Además, el Rojo deberá jugar sus próximos 7 partidos en el ámbito internacional sin la presencia de público local y los simpatizantes tampoco podrán viajar como visitantes por el mismo número de encuentros.

La U, por su parte, jugará en casa sin sus hinchas, también por 7 compromisos. El primero de ellos será el que anime ante los peruanos en la próxima instancia de la Copa Sudamericana.

Además, económico

Al margen de lo deportivo, que ya es durísimo para la institución a cargo del operativo de seguridad, el club deberá afrontar una fuerte infracción económica de 250 mil dólares, suma que le será debitada directamente de los derechos televisivos.

Imagen del fallo oficial de la Conmebol en relación al partido entre Independiente y la Universidad de Chile.

Al momento de la suspensión del partido revancha, Independiente y la U de Chile empataban 1 a 1, luego de lo que había sido victoria de los chilenos en su cancha por 1 a 0.

La segunda parte del partido que se disputaba en Argentina recién había consumidos los primeros 3 minutos, restaban 42 más la adición.

La violencia había comenzado en la bandeja superior del estadio durante el primer tiempo y se profundizó en el descanso, con los equipos en vestuarios. Luego, por testimonios fílmicos y del público local que se encontraba debajo del espacio que fue epicentro de los hechos se confirmó del pésimo comportamiento de los visitantes, provocando destrozos en las instalaciones, además de protagonizar acciones escatológicas desagradables hacia los argentinos que animaban a Independiente.