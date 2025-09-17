En el segundo día de acción de una nueva campaña de Champions League se dio el debut de varios argentinos y sus respectivos equipos en la competición. En uno de los platos fuertes del día, el Chelsea de Enzo Fernández cayó por 3-1 en su visita al Bayern Múnich en el Allianz Arena. Los Blues, donde ingresó Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte quedó en el banco, perdieron en su estreno europeo ante el líder de la Bundesliga.

A pesar de ir a Alemania con lo mejor que tenía, con Fernández como titular, los londinenses no pudieron hacerle frente al Bayern, líder de la Bundesliga con puntaje ideal y ganó además los cinco partidos que disputó por todas las competencias. Un tanto en contra de Trevoh Chalobah le dio la ventaja a los bávaros a los 20 minutos, mientras que Harry Kane, figura del duelo, estableció el 2-0 de penal para los dirigidos por Vincent Kompany.

No obstante, Chelsea le puso un poco de incertidumbre al cotejo a través del tanto de Cole Palmer, un 2-1 con el que se fueron al descanso. A pesar de aquel descuento, Bayern prevaleció y, a los 18 minutos del complemento, llegó al tercero. Una vez más Kane, aprovechando un error en la salida rival, la acomodó contra el segundo palo y puso cifras definitivas. En el final, un gol anulado a Palmer le quitó definitivamente las ilusiones a los ingleses, que retornaron al escenario donde ganaron su primera Orejona, pero esta vez la alegría se quedó en tierras alemanas.

Lautaro, desde el banco y sin acción

En otro de los encuentros, Inter venció 2-0 a Ajax en el Johan Cruyff Arena y no necesitó de su capitán Lautaro Martínez, que vio la totalidad del duelo desde el banco. El atacante de la Selección Argentina tuvo pequeño dolor en la espalda por el que entrenó con una menor carga ayer, y hoy el entrenador Cristian Chivu decidió preservarlo. Así fue que el Neroazzurro se valió de los dos tantos de Marcus Thuram, que marcó cerca del descanso y al inicio del complemento, para sumar los primeros tres puntos en la Champions.

Lautaro Martínez fue suplente y no tuvo acción ante Ajax.

Olympiakos y un debut con gusto a poco

En el primer turno, el Olympiakos debutó como local en el estadio Georgios Karaiskáki igualando 0-0 ante el Pafos de Chipre con Francisco Ortega y Santiago Hezze como titulares, mientras que Lorenzo Scipioni fue suplente y no ingresó. El conjunto griego, que contó con un hombre de más durante 75 minutos, no pudo doblegar a los chipriotas, que hicieron su estreno absoluto en Champions y terminaron con un frustrante empate sin goles. Ortega disputó el partido entero, mientras que Hezze fue reemplazado a los 75 minutos.