El nuevo formato de Champions League permite que desde su inicio haya grandes partidos como la agónica victoria del Liverpool 3-2 ante el Atlético Madrid de los argentinos, comandado desde el banco por Diego Simeone. El cuadro Colchonero, sin Julián Álvarez ni Thiago Almada por lesión, perdía 2-0 a los cinco minutos en Anfield, lo remontó con dos tantos de Marcos Llorente pero terminó cayendo agónicamente ante el líder de la Premier League, que tuvo a Alexis Mac Allister ingresando como suplente. En los españoles fueron titulares Giuliano Simeone y Nicolás González, mientras que Nahuel Molina entró como suplente.

Un encuentro marcado por la emotividad, el inicio fue inmejorable para los ingleses. Un tiro libre de Mohamed Salah que se desvió en Andrew Robertson y un minuto después un tanto del propio Salah dieron a Liverpool un inicio mejor del que hubieran imaginado. Sin embargo, los locales no sostuvieron el dominio ni asfixiaron a un Atleti que emparejó de a poquito y consiguió el descuento justo antes del descanso gracias a Llorente, habituado a los goles en Anfield (un doblete suyo dejó afuera a los Reds en 2020).

Liverpool se llevó un partido muy emotivo frente a Atlético Madrid. (Foto: X @LFC)

En la segunda parte, el dueño de casa mostró una mejor cara y empezó a generar situaciones, no obstante la falta de contundencia dejó vivo el encuentro y el Atlético Madrid iba a tomar su chance a falta de diez minutos. Otra vez Llorente, tomando un rebote de aire, con la complicidad de un rebote fortuito en Mac Allister, silenció Anfield estableciendo el 2-2. Pero Liverpool viene muy dulce con los goles sobre el final y, gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk, volvió a tirar de la épica para terminar ganando un partido que se le complicó de más pero logró sacar adelante, debutando con victoria en la Champions y estirando su racha de victorias a cinco consecutivas.

Liverpool 3-2 Atlético, los goles

En un arranque inmejorable para los locales, a los cuatro minutos la fortuna jugó su parte en la apertura del marcador. Un tiro libre de Salah rebotó en el camino en uno de la barrera (finalmente fue Robertson al que le dio) y descolocó al arquero Jan Oblak para transformarse en el 1-0 de los Reds.

En una ráfaga que mostró su poder ofensivo, el actual campeón de la Premier League encontró un segundo gol apenas un minuto después. Nuevamente Salah, pero esta vez iniciando la jugada, combinó con Ryan Gravenberch, aceleró al recibir la devolución y definió con categoría al segundo palo de Oblak, aumentando la distancia.

El partido se fue emparejando con el correr de los minutos, el Atlético se hizo un poco más de la posesión, se adelantó unos metros y terminó consiguiendo el descuento sobre el final de la primera parte. Condujo Giacomo Raspadori sobre la derecha y se la cedió a Marcos Llorente, que controló y alcanzó a meter el puntazo de derecha justo antes de que lo cerraran para que aquel remate se metiera muy lentamente por el palo lejano de Alisson Becker.

Cuando el partido entraba en su último tramo, un Atlético jugado a encontrar espacios de contragolpe iba a toparse con una jugada que le dio un empate que parecía complicado. Después de una acción que se ensució, otra vez Llorente apareció para tomar un rebote de volea que se desvió en el camino y descolocó a Alisson para convertirse en el 2-2 que desató el festejo de Simeone y los fanáticos del Colchonero en Anfield.

Sin embargo, un Liverpool que viene muy en racha con los goles sobre el final de los partidos terminó, una vez más, inclinando el duelo a su favor. Un córner desde la derecha de Dominik Szoboszlai encontró el salto perfecto de Virgil van Dijk, que ejecutó un enorme cabezazo que se metió sobre el palo izquierdo de Oblak, desatando un grito de desahogo que resonó en Anfield.

La furia de Simeone en el final

Inmediatamente después del gol de van Dijk que le dio el triunfo a Liverpool, el entrenador argentino se enfureció ante la provocación de un hincha de los Reds que le hizo un gesto obsceno y fue directamente a encararlo, obligando a los hombres de seguridad a sacarlo. Luego de protestarle al cuarto árbitro por la situación, el Cholo terminó siendo expulsado por su reacción.

La previa

Los madrileños vienen de conseguir su primera victoria en la temporada luego de un muy mal arranque de campaña en La Liga y se estrenan en Champions ante los Reds, que han ganado los cuatro encuentros que disputaron y se ubican en la cima de la Premier League. Los de Simeone no contarán con Álvarez, quien por una distensión de rodilla no viaja a Inglaterra, ni Almada, que tiene una lesión muscular tras su participación con la Selección Argentina durante la fecha FIFA. Los que sí concentran son Giuliano Simeone, Nicolás González, Nahuel Molina y Juan Musso.

Julián Álvarez, el gran ausente en el Liverpool-Atlético.

Por su parte, el Liverpool llega de una trabajada victoria 1-0 en el duelo ante Burnley, que consiguió sacar adelante por un penal de Mohamed Salah en tiempo de descuento. En ese encuentro Mac Allister disputó solamente el primer tiempo, ya que el entrenador Arne Slot lo sustituyó por precaución luego de una fortísima patada que recibió de un rival. Hoy, finalmente, el pampeano inicia entre los suplentes frente al Atleti en el estreno copero.