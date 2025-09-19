Gran noche de picadas en el autódromo de Centenario

Luego del gran éxito del especial Team Piediggrossi, que reunió a más de 2.000 personas en el Autódromo de Centenario, este sábado 20 de septiembre se correrá una nueva fecha de Speed Races. La cita promete ser otro evento inolvidable para los amantes de las picadas, con la participación de autos y motos en distintas categorías y la incorporación de una nueva edición del Área 99, tanto en autos como en motos, que será clasificatoria para el área de desafíos a disputarse en octubre con la gente de La Pampa.

El cronograma oficial comenzará a las 16 horas con la apertura de puertas, seguido de las pruebas libres de motos a las 16:30 y la competencia de motos a partir de las 17:30. Desde las 20 horas se realizarán las pruebas libres de autos y, a las 21, dará inicio la competencia de autos junto con las categorías libres de motos. El cierre del evento está previsto para la 1 de la madrugada.

La organización confirmó también el orden de categorías, que comenzará con las clases de motos de 11, 10, 9 y 8 segundos, seguidas de los autos de 10, 9 y 8 segundos y las 2 válvulas motos. Luego será el turno del Área 99 en ambas modalidades, la categoría FLTD autos, Top Libre autos, la categoría 7,5 autos y, finalmente, la clase 1 de autos de 11 segundos.

Se espera un buen marco de público el sábado por noche

Uno de los condimentos más atractivos de esta nueva fecha será la posibilidad de llevarse $1.000.000 en efectivo para quienes logren bajar el récord de su categoría. Actualmente, los tiempos más destacados de Speed Races 2025 pertenecen a Lázaro Brunengo en Casco (06:87), Emanuel Gancedo en FLTD (06:74), Jona Balestriere en Aspirado Armado de Calle (07:27), Carlos Pérez en 6 y 8 Cilindros (07:59), Baudi Ottaviano en Top Libre Sobrealimentado (05:92), Elías Costich en Top Libre Aspirado (06:42) y Gastón Etchecopar en Radialera (08:11).

La competencia se desarrollará en el Autódromo de Centenario, este sábado desde las 16 horas, y promete un gran espectáculo de velocidad, adrenalina y pasión fierrera para todo el público de la región.