Luego de una nueva victoria de Galatasaray para seguir lider en la Superliga Turca, suena con cada vez más fuera la posible salida de Mauro Icardi a la Juventus antes del cierre del mercado de pases. El rosarino, que hoy marcó en la goleada 4-0 ante Kayserispor, es buscado por la Vecchia Signora, que le habría ofrecido un contrato por 18 meses.

Icardi llegó a Turquía a mediados de 2023, lleva 72 goles en 117 encuentros disputados desde entonces y ha llegado a ser uno de los capitanes del Conquistador, con el que ya celebró cinco títulos. Sin embargo, el menor protagonismo luego de la llegada de Victor Osimhen y la chance de volver a la Serie A, liga que conoce bien luego de su paso por Sampdoria y su muy buen periplo en Inter, podrían inclinar la balanza. Juventus pretende reforzar su ataque y luego de la negativa de Tottenham por Randal Kolo Muani, el rosarino, que culmina su contrato en seis meses y no acordó aún la renovación, apareció como una alternativa.

Icardi podría concretar un regreso a la Serie A en el último día de mercado.

Si bien Giorgio Chiellini, el director deportivo del club turinés le puso paños fríos a la llegada de Icardi, asegurando que fue solamente "una idea" pero que no hay oferta formal, desde Sky Sports trascendió que dentro del supuesto contrato por un año y medio al argentino le habrían ofrecido entre 5 y 6 millones de dólares para que abandone Turquía y se sume a la Vecchia Signora.

El gol de Icardi en la goleada de Galatasaray

El argentino, que nuevamente ingresó desde el banco, selló el aplastante triunfo del Conquistador con un tanto de penal en el tiempo de descuento del partido. De esta manera, el delantero suma ya 10 goles en la temporada, nueve por la Superliga de Turquía, que su equipo comanda con 49 puntos a seis del Fenerbahçe, su perseguidor.