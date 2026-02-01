Por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca recibe desde las 19-15hs a Newell´s Old Boys de Rosario en La Bombonera. El Xeneize busca la recuperación luego de la derrota ante Estudiantes, mientras que la Lepra intentará ganar por primera vez en el torneo.

Con tres puntos, producto del triunfo en el debut ante Riestra, y la caída entre semana ante Estudiantes, Boca encara un nuevo desafío en La Bombonera, afectado por las lesiones que no le permiten a Úbeda, parar el 11 ideal. Siete bajas de cara a este encuentro: Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson.

Ante este panorama, el juvenil Iker Zufiaurre volverá desde el arranque en el ataque, mientras que Santiago Ascacibar hará su debut como titular en lugar de Belmonte. Volverá Ander Herrera en mitad de cancha y Ángel Romero esperará en el banco de suplentes. Una de las sorpresas es la inclusión del juvenil Gonzalo Gelini en lugar de Kevin Zenón.

EL neuquino Arias, ahora arquero de Newells

Por su parte, el equipo rosarino que comanda la dupla Orsi- Gómez, buscará dar el golpe en La Bombonera y sumar su primera victoria en el campeonato. En su última presentación, rescató un empate sobre la hora ante Independiente de local.

No se esperan grandes modificaciones con relación al 11 que viene de igualar en la última fecha. Si contarán con Gabriel Risso Patrón, refuerzo para este torneo, mientras que están descartados por lesión Bruno Cabrera y Oscar Salomón.

Probables Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Datos del Partido

Hora: 19.15.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.