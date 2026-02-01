A una semana del comienzo del certamen, Lorenzo Musetti confirmó su baja del Argentina Open por un desgarro en el bíceps femoral derecho. El actual número cinco del ranking ATP comunicó en un video en sus redes sociales que la lesión muscular que lo obligó a abandonar su partido de cuartos de final en el Australian Open ante Novak Djokovic también le impedirá disputar el torneo en Buenos Aires, para el que llegaba como primer preclasificado.

El italiano de 23 años relató que "sintió algo extraño en la pierna derecha al comienzo del segundo set” y aunque logró ganarlo, el dolor aumentó hasta que no pudo continuar el duelo ante Djokovic, donde marchaba ganando dos sets a cero. Luego de realizarse estudios, Musetti se focalizará en su recuperación y no viajará para formar parte de la gira sudamericana: “Es triste decirlo pero no voy a estar en el torneo en Buenos Aires. Le deseo suerte a los jugadores que participarán y les envío un cariño especial a los argentinos. Espero que tengamos una segunda oportunidad el año que viene”, dijo el europeo.

Con la baja de Musetti, el que queda como primer preclasificado del Argentina Open es Francisco Cerúndolo, quien llegó a la final del año pasado pero cayó ante João Fonseca, vigente campeón y que estará presente en el torneo junto a otros tenistas destacados como Matteo Berrettini, Gael Monfils y Sebastián Báez. La organización anunciará el cuadro principal días antes del inicio del torneo. El torneo porteño será parte de la gira sudamericana que seguirá con el ATP 500 de Río de Janeiro y concluirá con el Chile Open, que tendrá lugar en Santiago.