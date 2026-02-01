Un violento choque ocurrido en la madrugada del domingo dejó como saldo dos personas fallecidas y conmocionó a la ciudad de Córdoba. El siniestro se produjo cerca de las 3 de la mañana, en la intersección de avenida General Manuel Savio y Diego de Funes y Salinas, cuando un automóvil fue embestido desde atrás por una camioneta de alta gama.

Como consecuencia del impacto, el vehículo menor salió despedido de la calzada y terminó estrellándose de frente contra una estructura de madera, quedando completamente destruido. La magnitud del choque fue tal que las víctimas murieron en el acto.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el auto involucrado era un Renault Clío negro, que fue alcanzado en su parte trasera por una Toyota Hilux SW4. La violencia del golpe provocó que el conductor del Clío perdiera el control y no pudiera evitar el impacto final contra el poste ubicado a la vera del camino.

Las personas fallecidas fueron identificadas como un hombre de 46 años, quien conducía el vehículo, y una mujer de 41 años que viajaba como acompañante. Al arribar al lugar, el personal de emergencias médicas solo pudo confirmar el deceso de ambos, producto de las gravísimas lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta, un joven de 28 años, resultó con traumatismos en el rostro y fue trasladado al Hospital San Roque, donde permanece fuera de peligro. No obstante, se encuentra bajo custodia policial por disposición judicial, mientras avanza la investigación.

En la escena trabajó personal de la Unidad Judicial de Accidentología Vial junto a efectivos de criminalística, quienes realizaron peritajes y mediciones para determinar las circunstancias del choque, especialmente la velocidad a la que circulaba la camioneta y la posible existencia de factores externos.

En las próximas horas, la Justicia ordenará la realización de tests de alcoholemia y toxicología al conductor sobreviviente, claves para definir su situación procesal.