El Paseo costero de Neuquén capital fue epicentro este domingo de una jornada deportiva de gran convocatoria con la realización de la Tercera edición del Triatlón de la Confluencia y una nueva edición del Acuatlón Kids, dos propuestas impulsadas por la municipalidad que combinaron competencia, participación familiar y uso del espacio público. La prueba reunió a más de 300 deportistas de alto rendimiento y a más de 200 chicos que participaron de las pruebas destinadas a las infancias.

En el triatlón olímpico, los primeros puestos fueron para Gerónimo Dherete y Julieta Estefanía Piacenza. En la modalidad MTB se impusieron Maximiliano Morales y Julia Borovick, mientras que en las competencias por equipos los triunfos quedaron para Kando, Hirox Team y Triqueta. Las competencias por equipos se disputaron en modalidades masculina, femenina y mixta.

El el Triatlón olímpico se impuso el representante bonaerense de Azul, Gerónimo Dherete, que empleó un tiempo de 1 hora 37 minutos 39 segundos, para el segmento de natación a través del río Limay, que tuvo un recorrido de 1500 metros río abajo. Luego se pasó al tramo de ciclismo que atravesó la ciudad y tuvo un recorrido de 40 kilómetros y finalizó con la etapa pedestre, que se realizó a lo largo del Paseo Costero con un recorrido de 10.000 metros (10 kilómetros). El podio lo completaron, Matías Lucero de San Luis con un registro de 1 hora 38 minutos 12 segundos y tercero finalizó Guillermo García de San Carlos de Bariloche que empleó 1 hora 39 minutos 5 segundos para completare el recorrido.

En tanto, en mujeres resulto ganadora la pampeana de General Pico, Julieta Estefanía Piacenza, con un tiempo de 2 horas 1 minuto 46 segundos, siendo escoltada por la neuquina Florencia Soledad Iuorno que hizo un tiempo de 2 horas 2 minutos 3 segundos, completó el podio la santafesina de San Jorge, María Florencia Giro en 2 horas 3 minutos 23 segundos.

En tanto, el la categoría Triatlón MTB, la victoria quedó para el rionegrino de General Roca, Maximiliano Morales, con un tiempo de 1 hora 44 minutos 28 segundos, segundo fue el representante de Club Atlético Social y Deportivo Camioneros de Esteban Echeverría, Rodrigo Herrera con 1 hora 46 minutos 10 segundos y tercero Lucas Mansilla, 1 hora 48 minutos 2 segundos.

En damas, la ganadora fue la representante de Alta Barda por Neuquén capital, Julia Borovick, en 2 horas 25 minutos 50 segundos, Mariana Cejas con 2 horas 28 minutos 14 segundos fue segunda y Natalia Riquelme completó el podio con 2 horas 31 minutos 9 segundos.

La pampeana Julieta Estefanía Piacenza, obtuvo el primer puesto del Triatlón Olímpico, categoría femenina.

“Hubo más de 300 participantes de la tercera edición del triatlón que vinieron de 20 ciudades de la Argentina a participar, y eso destaca la importancia que tiene esta competencia”, señaló el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.

En ese sentido, remarcó que el crecimiento de la competencia se explica no solo por la organización conjunta entre la Municipalidad y la Asociación de Pruebas Combinadas de Neuquén, sino también por la experiencia que viven los atletas. “Lo que se rescata, tanto por los organizadores como por los participantes, es la seguridad que se vio”, afirmó.

La proyección nacional del Triatlón de la Confluencia se apoya en un proceso sostenido de crecimiento, tanto en cantidad de participantes como en nivel organizativo. La modalidad olímpica, el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad, y la convocatoria de atletas de distintas provincias permiten que la competencia sea evaluada para su incorporación al calendario nacional de triatlón.