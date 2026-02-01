Por la final de ida patagónica en el Federal Amateur, La Amistad empató en su visita a Boxing Club de Río Gallegos 2 a 2 y de esta manera queda muy bien parado de cara a la revancha en Cipolletti del próximo fin de semana para buscar acceder a la gran definición por el ascenso a la tercera división de la Argentina.

El conjunto cipoleño, que viajó a Santa Cruz el jueves por la tarde vía terrestre, golpeó a los 9 minutos de partido por intermedio de Santiago Gómez, el compañero en ataque de Kevin Guajardo en el equipo que dirige Alfredo Tizza.

Sobre la media hora del primer tiempo, que se puso en marcha a las 17 del domingo, Marcelo Rodríguez lo empató transitoriamente para el conjunto local que jugó ante un gran marco de público en el Emilio "Pichón" Guaitti y muy baja temperatura en el sur del país.

Alfredo Tizza, el mendocino que dirige a La Amistad de Cipolletti.

Ya en el complemento, sobre los 25 minutos, Facundo Erramuspe marcó el segundo del conjunto de Río Gallegos que de esta manera lograba revertir el adverso resultado del inicio. Todo se complicaba para el visitante sobre el sintético, pero apareció el central Juan Celaya a tres minutos del final para estampar el definitivo 2 a 2.

La revancha se jugará en una semana en Cipolletti y el ganador de esta llave se cruzará con el mejor entre Racing de Olavarria y Ferro de General Pico a un solo partido y en cancha neutral.

Formaciones

Boxing de Río Gallegos: Bruno Rojas; Iván Méndez, Julio Lezcano, Pablo Salazar, Arian Castillo, Axel Kostelak, Ignacio Leandro Montes, Jeremías Gallardo, Facundo Erramuspe, Ulises Quiroz, Marcelo Rodríguez. DT: Matías Clavel.

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Matías Suárez, Juan Celaya, Nehuén García; Ezequiel Alonso, Antonio Santa Cruz, Lucas Mellado, Mauro García; Kevin Guajardo y Santiago Gómez.