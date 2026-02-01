Gran Fondo 7 Lagos 2026 será clasificatorio para Mundial 2027

Después de su convocante 14° (decimocuarta) edición, se confirmó que la prueba Gran Fondo 7 Lagos de 2026 será clasificatorio al Mundial de Ciclismo de Francia 2027.

La Unión Ciclística Internacional (UCI) anunció la incorporación de la competencia neuquina al calendario internacional. Los primeros puestos de la edición de este año tendrán su plaza mundialista. El Gran Fondo 7 Lagos une Villa La Angostura con San Martín de Los Andes por la Ruta 40 ya se afianzó como una de las pruebas más importantes a nivel nacional.

Con esta noticia, se espera que la 15° edición en este 2026 sea aún más multitudinaria con muchos participantes internacionales y un nivel más exigente. Además de la carrera principal de 110 kilómetros, la última edición tuvo su versión Kids, en una prueba recreativa para los más chicos, que contó con mucha aceptación.

La competencia que se desarrolla en la Ruta 40 entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, destaca nuevamente a los recursos naturales de Neuquén como escenario para competencias de alcance global.