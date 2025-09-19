¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Septiembre
FÓRMULA 1

Cómo le fue a Colapinto en el primer día de entrenamiento en el circuito de Bakú

El piloto Argentino se presenta en el Gran Premio de Azerbaiyán, en un fin de semana que comenzó con un “día difícil” según el piloto de Alpine.

Por Redacción

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 12:15
El circuito callejero no es de los mejores para el equipo Alpine, y quedó demostrado en las primeras prácticas

En marcha la fecha 17 del calendario 2025 de la Fórmula 1. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú, lugar donde el piloto argentino Franco Colapinto consiguió sumar puntos en la temporada pasada, pero que en esta no tuvo un buen inicio, ya que quedó 19° y 20° en los dos primeros entrenamientos.

El circuito no es el ideal para el equipo Alpine, así lo palpitaron en la previa ambos pilotos de la escudería, y en las dos primeras sesiones lo demostraron. En la primera, Franco Colapinto quedó 19° con un tiempo de 1:45.299y Pierre Gasly quedó en el puesto 20.

En la segunda sesión, el piloto argentino terminó en la última colocación, mejorando su registro a 1:43.322, pero quedando a 0.648 respecto de la mejor vuelta del francés (1:42.674) quien quedó 16° y a 0.355 de Fernando Alonso, quien culminó en el puesto 19.

Pese a los resultados, los fanáticos bancan al piloto argentino

“Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches, y un circuito callejero de tanta curva lenta... No estamos encontrando el balance” dijo Colapinto, quien se mostró optimista “hay que trabajar para mañana pero está siendo un día difícil. Estamos muy, muy lejos. A laburar para mañana…”.

El circuito de Azerbaiyán le trae buenos recuerdos al piloto de Pilar, ya que fue su segunda carrera en la Fórmula 1 donde logró sumar sus primeros puntos, en aquella oportunidad con la escudería Williams.

Este sábado, la tercera práctica será desde las 5.30 de la mañana (hora Argentina) que servirá como antesala de la clasificación  a disputarse desde las 9 am, y que dejará marcada la grilla de largada para la carrera principal del domingo, como horario de partida las 8 de la mañana.

