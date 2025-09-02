Neymar vs. Ancelotti: cruce caliente por la ausencia del 10 en Brasil

La calma en Brasil duró poco. En la previa de la última doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, la polémica estalló en torno a la no convocatoria de Neymar.

El entrenador Carlo Ancelotti, actual director técnico de la Verdeamarela, explicó en conferencia que el 10 no había sido citado por un problema muscular: “Tuvo un problema físico la última semana. No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce. Tiene que llegar en buena condición para ayudar al equipo en la Copa del Mundo”.

Sin embargo, tras el empate 0-0 de Santos frente a Fluminense por el Brasileirao, el propio Neymar tomó el micrófono y lo desmintió: “Fue un edema muscular, algo incómodo, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía. Estoy bien, es decisión del entrenador dejarme afuera”.

El exjugador del Barcelona y PSG fue más claro todavía: “Si me quedé fuera es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física. Respeto la decisión, ahora me tocará apoyar a la Selección”.

El episodio abrió un debate en Brasil: ¿se trata de un simple desacuerdo médico o de un quiebre entre el ídolo y el DT? Mientras tanto, el scratch ya tiene asegurada su clasificación al Mundial, pero llega con ruido interno a los partidos frente a Chile, en el Maracaná, y Bolivia, en la altura de El Alto.

Con Vinicius, Rodrygo y Neymar fuera de la convocatoria, la lista de Ancelotti genera dudas y críticas en un momento donde parecía que todo estaba bajo control.