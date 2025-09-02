Un año después, Franco Colapinto vuelve al lugar donde empezó su historia

Este fin de semana, Franco Colapinto volverá a pisar el autódromo nacional de Monza, conocido como “El templo de la velocidad”, un lugar que guarda recuerdos imborrables para el piloto argentino. Hace exactamente un año, Colapinto debutó en la Fórmula 1 reemplazando a Logan Sargeant en Williams, tras las flojas actuaciones del estadounidense.

Con apenas unos días de preparación, el argentino sorprendió al mundo del automovilismo. Largando desde el 18° puesto, protagonizó una carrera casi perfecta, superando rivales y terminando en el duodécimo lugar, a solo dos posiciones de los puntos. Esa actuación marcó el inicio de su historia en la categoría reina y dejó una primera impresión que pocos olvidaron.

En 2024, Franco continuó mostrando su talento, sumando puntos en carreras clave como Azerbaiyán y Estados Unidos. Este año, ya con la escudería francesa Alpine, sigue enfrentando desafíos con uno de los peores autos de la temporada, aunque consiguió su mejor resultado de 2025 al finalizar undécimo en el GP de Países Bajos.

Monza, con sus rectas vertiginosas y curvas históricas, será nuevamente testigo de su velocidad y determinación. “Volver a este circuito es especial. Aquí empezó todo para mí en la Fórmula 1, y quiero dar lo mejor en cada vuelta”, declaró el piloto antes del fin de semana de carrera.

Mientras tanto, el campeonato continúa liderado por el australiano Oscar Piastri, seguido por Lando Norris y Max Verstappen, dejando a Colapinto en la lucha por sumar experiencia y seguir creciendo en la categoría más exigente del automovilismo mundial.