El partido entre Tigre y Aldosivi se encuentra suspendido por un masivo corte de luz que provocó la tormenta en Victoria y se espera una decisión en relación a los 17 minutos que restan para cumplir los 90 reglamentarios del cruce correspondiente a la 9ª fecha del Clausura en la Liga Profesional.

La fiesta se trasladó a las tribunas, con la luz de los celulares y las baterías que mantuvieron encendidos a los carteles publicitarios de un campo de juego que hasta ese momento servía para la victoria del conjunto local por 2 a 0.

A los 28 minutos del complemento se hizo imposible continuar. El diluvio era notable y el campo de juego quedó totalmente inundado. El juez Brian Ferreyra reunió a los capitanes y explicó lo que era evidente para todos los protagonistas y presentes en el estadio.

Hasta ese momento, los dirigidos por Diego Dabove habían llegado al gol por intermedio de Ignacio Russo a los 11 minutos, luego de una jugada por la izquierda que terminó en centro, un rebote y la llegada del delantero para empujar al primero de la noche.

También en el primer tiempo, bajo una lluvia torrencial, David Romero aprovechó un lindo pase filtrado, corrió en diagonal y definió ante la salida del arquero visitante.

Con la derrota parcial, el Tiburón continúa sin ganar en el campeonato y está último en todas las tablas, también en la de los promedios, donde libra un mano a mano con San Martín de San Juan.