Pilo Lil: 7 niños ya regresaron a sus casas y solo uno sigue internado

Este lunes se confirmó una evolución favorable en el estado de salud de los niños y niñas involucrados en el accidente ocurrido en Pilo Lil, en la provincia del Neuquén.

La mayoría del contingente ya se encuentra junto a sus familias en la comisión de fomento de Pilo Lil, sin presentar complicaciones médicas.

Altas médicas en el hospital de Plottier

Las dos niñas que permanecían internadas en el hospital de Plottier fueron dadas de alta médica durante las últimas horas y ya regresaron a la localidad.

Según se informó, una de ellas deberá aguardar la confirmación de un turno para una intervención quirúrgica, aunque su estado general es bueno y continúa la recuperación en su domicilio, bajo seguimiento médico.

Un niño continúa internado en Neuquén

En tanto, el niño internado en la ciudad de Neuquén continúa hospitalizado, debido a las cirugías a las que fue sometido y a la necesidad de monitorear de manera permanente su evolución clínica.

Desde el entorno familiar indicaron que el menor permanece bajo observación médica, con controles constantes por parte del equipo de salud.

El resto del contingente, sin complicaciones

Desde el entorno familiar y sanitario confirmaron además que el resto de los niños y niñas involucrados en el accidente no presenta complicaciones de salud, por lo que no fue necesario su traslado ni internación.