Por la 9ª fecha del Clausura 2025 en la Liga Profesional, Deportivo Riestra derrotó a Gimnasia y Esgrima de La plata como local 1 a 0, trepando a lo más alto de la zona B que ahora lo dejó a River como escolta.

Milton Celiz a los 8 minutos del complemento marcó el gol del triunfo, a la salida de un tiro libre desde la derecha que se jugó en una pelota parada ensayada durante la semana. Después de varios rebotes dentro del área, el mediocampista tomó la pelota de aire y superó el intento del arquero Nelson Insfran.

A esa altura ya se había producido la inusual acción de la lesión del juez de línea Javier Uziga quien tuvo que ser reemplazado por el cuarto árbitro en el primer tiempo debido a una molestia muscular en el gemelo de su pierna izquierda.

Con estos tres puntos, el equipo del Bajo Flores no sólo quedó en lo más alto de su grupo, sino que se puso a tiro de la nómina de los que luchan por ingresar a la próxima Copa Libertadores, sólo a una victoria de esa línea divisoria.

La visita, por su parte, sigue muy comprometida con la pelea de la Permanencia, es partido a partido, como la continuidad de su propio entrenador.

Formaciones

Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampapoli, Germán Conti, Gastón Suso, Pedro Silva; Mateo Seoane, Agusto Max, Bautista Merlini; Marcelo Torres, Jan Hurtado. DT: Alejandro Orfila.