Hace algunos días el reconocido cocinero argentino Christian Petersen fue trasladado desde San Martín de los Andes hacia Buenos Aires para continuar con su internación, a dos semanas de su ingreso en el Hospital Ramón Carrillo.

Actualmente se encuentra siendo atendido en el Hospital Alemán, a donde lograron trasladarlo para que esté más cerca de su familia y allegados. Este 29 de diciembre desde la institución informaron que Petersen continúa internado bajo estricta supervisión médica.

Según el comunicado oficial, el paciente se encuentra alojado en la unidad coronaria y bajo control permanente. Además, el informe detalla que, al momento de la emisión del parte, Petersen se encuentra hemodinámicamente estable.

En el mismo documento, firmado por el director médico del hospital, Norberto Mezzadri, se precisó que en el marco del seguimiento clínico se prevé la realización de estudios complementarios durante las próximas horas, conforme a los protocolos habituales de atención médica.

Además, desde el nosocomio, remarcaron que se preservará el secreto médico y el respeto por la intimidad del paciente y su familia, y aclararon que no se brindarán mayores precisiones sobre la evolución de su estado de salud.