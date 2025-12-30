El incendio forestal que se inició el domingo en la zona de Chacayal, en cercanías de Junín de los Andes, continúa bajo seguimiento permanente por parte de los organismos provinciales y nacionales.

Según el parte oficial actualizado a las 21, el fuego permanece contenido, lo que permite trabajar dentro del perímetro afectado, aunque aún se registran puntos calientes.

La superficie afectada se estima en aproximadamente 700 hectáreas de pastizales y matorrales.

Operativo en terreno

Durante la jornada trabajaron en el lugar brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, provenientes de:

Junín de los Andes

San Martín de los Andes

Aluminé

Moquehue

También participan brigadistas del ICE del Parque Nacional Lanín y Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, con un despliegue total cercano a 50 personas.

Medios aéreos

El operativo incluye el uso de tres medios aéreos:

2 aviones hidrantes alquilados por el Gobierno de Neuquén

1 helicóptero

Estos recursos permitieron atacar los focos activos durante más de 24 horas consecutivas.

Estado del incendio: contenido pero no extinguido

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, explicó que el incendio está contenido, lo que significa que aún conserva calor interno, pero el perímetro permite trabajar con seguridad.

“El incendio se había reactivado en algunos puntos. Es un pastizal bajo y matorrales que levantan muchísima temperatura, con vientos que lo vuelven muy agresivo”, indicó la funcionaria.

La etapa de controlado se alcanza cuando ya no hay focos calientes, mientras que la extinción implica la eliminación total del riesgo de reactivación.

Monitoreo técnico y cobertura sanitaria

El Área Técnica de Incendios realiza un monitoreo permanente del comportamiento del fuego mediante drones térmicos, lo que permite detectar puntos calientes y optimizar el trabajo de las cuadrillas en terreno.

Atención sanitaria

El SIEN mantiene un Puesto Médico Avanzado (PMA) en el sector para la atención preventiva de los brigadistas.

Hasta el momento, no se registran personas lesionadas.

Daños y posibles causas

El fuego avanzó cerca de viviendas rurales y provocó la destrucción de un galpón, aunque no se reportaron daños a personas ni animales.

De acuerdo a la información preliminar, el incendio se habría iniciado en el casco de una estancia. Las causas serán determinadas una vez que el fuego esté completamente extinguido, aunque se presume origen humano.

Prohibición de hacer fuego en Neuquén

Desde el Gobierno provincial reiteraron que está prohibido hacer fuego en todo el territorio de Neuquén, debido a las condiciones extremas de temperatura y viento.

Ortiz Luna remarcó que la medida busca prevenir incendios de gran magnitud y pidió a la población que, ante cualquier columna de humo, dé aviso inmediato para permitir una respuesta rápida.​​​​​​​