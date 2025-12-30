El dominio económico del deporte estadounidense alcanzó un nuevo techo en 2025. Según el ranking anual publicado por Forbes, 44 de las 50 organizaciones deportivas más valiosas del mundo pertenecen a ligas de Estados Unidos, con la NFL (National Football League), es la mayor liga de fútbol americano profesional como actor central del ecosistema. Solo la liga de fútbol americano aporta 30 franquicias al listado y acumula una valoración combinada superior a los 216.000 millones de dólares, impulsada por contratos audiovisuales récord y una estructura de negocio altamente centralizada.

En la cima del ranking aparecen, una vez más, los Dallas Cowboys, que continúan como la franquicia deportiva más valiosa del planeta tras crecer 29% interanual. Junto a la NFL, la NBA (National Basketball Association) y la MLB (Major League Baseball) completan el núcleo dominante del listado, entre ambas ligas suman 14 equipos dentro del top 50. El resultado es contundente, casi nueve de cada diez marcas deportivas más valiosas del mundo tienen base en Estados Unidos.

El fútbol europeo, en cambio, pierde terreno en la comparación global. Solo cuatro clubes lograron mantenerse en el ranking: Real Madrid, Manchester United, Barcelona y Liverpool. Todos retrocedieron posiciones respecto a 2024, con el club catalán como el caso más pronunciado tras caer 22 lugares. La presión regulatoria, los límites comerciales y la fragmentación de los derechos televisivos siguen condicionando el crecimiento del fútbol europeo frente al modelo norteamericano.

La Fórmula 1 logró incorporarse tímidamente al listado, con Ferrari y Mercedes como únicas representantes del automovilismo. Ambas ingresaron por primera vez en el ranking, aunque lejos de los primeros puestos, reflejando que, pese a su expansión global, el negocio de las escuderías aún no compite en escala con las grandes ligas estadounidenses. El escenario financiero es claro: mientras Estados Unidos amplía su ventaja en ingresos, audiencia y monetización, el resto del deporte global enfrenta el desafío de sostener valor en un mercado cada vez más competitivo.