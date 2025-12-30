El Club Del Progreso de General Roca llevó a cabo su asamblea general, donde se definió la renovación de autoridades, donde quedó determinado que Fabián Nori seguirá siendo la máxima autoridad de la institución.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente forma, como presidente, Fabián Nori, vicepresidente: Martín Romero, tesorera: Viviana García, protesorera, Lorena Duboscq, secretario: José Lahoz y prosecretaria, Daiana García.

Como vocales titulares fueron elegidos, Marcelo Peche, Diego Schinchirimini, Alejandro Ciucci, Fernando Otero, Amancay Villanova, Ariel Yoiris, Fernando Báez, Ricardo López y Julio Ciucci.

En tanto, como vocales suplentes actuarán, Susana Fantini, Jorge Hermosilla, Marcela Reitu, Paola Chavarría y Ariel Weisser. Finalmente, el revisor titular será Roberto Varela y el revisor suplente, Edgardo Vidal.