Lunes 29 de Diciembre, Neuquén, Argentina
CONTINUIDAD

Fabian Nori seguirá como presidente de Del Progreso de General Roca

El histórico dirigente sigue en la presidencia, acompañado por Martín Romero como vice.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 21:43
Con Fabian Nori como presidente reelecto Del Progreso tiene nueva comisión directiva

El Club Del Progreso de General Roca llevó a cabo su asamblea general, donde se definió la renovación de autoridades, donde quedó determinado que Fabián Nori seguirá siendo la máxima autoridad de la institución.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente forma, como presidente, Fabián Nori, vicepresidente: Martín Romero, tesorera: Viviana García, protesorera, Lorena Duboscq, secretario: José Lahoz y prosecretaria, Daiana García.

Como vocales titulares fueron elegidos, Marcelo Peche, Diego Schinchirimini, Alejandro Ciucci, Fernando Otero, Amancay Villanova, Ariel Yoiris, Fernando Báez, Ricardo López y Julio Ciucci.

En tanto, como vocales suplentes actuarán, Susana Fantini, Jorge Hermosilla, Marcela Reitu, Paola Chavarría y Ariel Weisser. Finalmente, el revisor titular será Roberto Varela y el revisor suplente, Edgardo Vidal.

La nueva comisión directiva de la entidad roquense

