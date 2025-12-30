La Liga de Fútbol de Neuquén cerró su calendario 2025 donde hubo tres campeones diferentes. Alianza de Cutral Co cortó su sequía de 14 años sin títulos ganando el Oficial, pero no todo es festejo en el celeste, ya que los jugadores de primera reclaman la falta de pago en sus sueldos, con atrasos incluso de varios meses.

A una semana de la consagración de Alianza en el Oficial A de LIFUNE, luego de una dramática definición, y posteriores festejos junto a reconocimientos; llegaron los reclamos por parte del plantel, encabezado por sus figuras.

Los jugadores del plantel de primera división sentimos la necesidad de hacer público un malestar que se viene acumulando desde hace tiempo, inicia el comunicado, agregando que “Durante meses atravesamos situaciones que no pueden ni deben naturalizarse:”

“Pagos fuera de término, deudas con jugadores, que en algunos casos son de varios meses. Falta de una alimentación adecuada para los jugadores que viven fuera de la ciudad, destrato al momento de reclamar, ausencia de respuestas concretas y promesas incumplidas que jamás se tradujeron en hechos.

Todo esto generó incertidumbre, malestar y una falta de respeto hacia quienes representamos al club dentro de la cancha.

Braian González, una de las grandes figuras del Alianza que se despidió esta temporada

Aun así, priorizamos siempre el grupo, el escudo y la competencia. Seguimos entrenando, compitiendo y peleando por nuestra ilusión, y del pueblo celeste, incluso en condiciones que distan mucho de ser las ideales.

En este contexto, este plantel logró un hecho histórico: Salir campeón de la liga luego de 14 años de sequía, gracias al esfuerzo, la unión, y el profesionalismo de los jugadores, cuerpo Técnico, y quienes nos apoyaron en el día a día.

Este descargo no busca generar conflicto ni opacar el logro conseguido, sino visibilizar una realidad que merece ser atendida con seriedad y responsabilidad. El respeto y el compromiso deben ser recíprocos.

El club está por encima de cualquier gestión. Quienes lo representamos desde adentro de la cancha merecemos condiciones dignas, claridad y un trato acorde al esfuerzo realizado.

Por el bien del club, de sus jugadores y su gente” dice el comunicado.

El pasado martes, Alianza logró su título 15 en LIFUNE alcanzando en lo más alto a Independiente en el palmarés. El celeste superó a San Patricio, que llegaba puntero, y se benefició del empate del rojo ante Pacífico en La Chacra.