El Mundial 2026 entra en calor con el correr del tiempo, a falta de 6 meses para gran cita deportiva, la FIFA informó que las dos últimas semanas, recibió más de 150 millones de solicitud de entradas para los diferentes partidos, rompiendo el record de anteriores ediciones.

El pedido llegó de más de 200 países de todo el mundo, y hasta supera 30 veces la cantidad de tickets disponibles para todos los partidos, incluso superando al total de todos los encuentros de las 22 ediciones anteriores.

Sobre esto, el presidente de la FIFA Gianni Infantino expresó que " Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol".

Se espera un bue número de hinchas acompañando a la "Scaloneta"

Cabe señalar que esta será la primera edición con 48 selecciones compitiendo, elevando la cantidad de partidos a 104. La gran cita, que irá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio se llevará a cabo en 15 ciudades los tres países anfitriones.

Por lo pronto, el proceso de selección aleatoria de entradas sigue abierto y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 CET). El momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección.

En FIFA.com/tickets se puede participar en el sorteo y consultar toda la información. Tras el cierre de la fase actual, se celebrará un sorteo que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados. Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases.

La FIFA confirmó que los seguidores de las selecciones clasificadas tendrán acceso a una categoría especial de entradas donde tendrán precios accesibles: 60 dólares por partido, incluyendo la final. Además, cada federación miembro participante (FMP) define sus propios criterios para acreditar a sus hinchas y el procedimiento para solicitar estos tickets.