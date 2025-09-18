La crisis institucional que vive San Lorenzo parece haber dado el primer paso superador, confirmando la fecha de asamblea para conformar una comisión de transición hasta el próximo llamado a elecciones.

En la Ciudad Deportiva, ubicada en el barrio del Bajo Flores, los socios de la institución votarán para conformar la nueva nómina de autoridades desde las 18:30 del próximo lunes 22 de septiembre. El objetivo es normalizar el día a día del club y comenzar a trazar el camino para el llamado formal a nuevas elecciones.

Luego de que se haya decretado la acefalía dirigencial, ante el intento del investigado presidente Marcelo Moretti por retomar su función, fueron días difíciles e intensos los que se vivieron alrededor del plantel azulgrana, a quien se le deben salarios como al resto de los empleados.

Políticamente era imposible que el empresario pudiera volver a sentarse en el sillón presidencial, más allá de sus intentos por alcanzarlo y de las apariciones públicas del último tiempo, mientras sigue investigado por la justicia en relación a un caso de posible soborno.

Ante este panorama, los pagos correspondientes a los proveedores y trabajadores entraron en un impás alarmante. Es que San Lorenzo se quedó sin firmar para la caja diaria, increíble que esto suceda en el 2025, per ejemplo literal de lo que ha provocado la dirigencia.

Deportivo

En el plano deportivo, San Lorenzo se encuentra en zona de clasificación transitoria a playoffs del Clausura con 12 puntos y en la posición número 5. El próximo domingo visitará a Independiente en el Libertadores de América desde las 14:30 por la 9ª fecha de la zona B.

Damián Ayude, su técnico, tiene la chance de contar nuevamente con su capitán, Gastón Hernández, ya recuperado de un desgarro que lo llevó a estar ausente en los últimos tres compromisos.