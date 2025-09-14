En la recta final de la Primera Nacional, empiezan a definirse los posibles finalistas para luchar por un lugar en la Liga Profesional en 2026. El gran ganador de la jornada fue Deportivo Madryn, que venció 1-0 a Alvarado y se sostiene en la cima de la Zona A. A la espera de lo que haga Atlanta en su visita a San Martín (T), el Aurinegro llega a 56 puntos y se asegurará, de mínima, mantener los dos de distancia que tiene respecto del Bohemio. Además, la Zona B está que arde: Gimnasia de Jujuy volvió a perder, Estudiantes de Río Cuarto ganó e igualó, con un partido más, al líder Gimnasia de Mendoza, que si gana mañana ante Agropecuario podría sacar más ventaja en la cima.

En su duelo ante el colista Alvarado, que pelea por no descender al Federal A, Deportivo Madryn definió el cotejo en su favor con un gol con el tanto de penal de Bruno Pérez, que se hizo cargo del disparo y estableció el 1-0 que sería definitivo a los 34 minutos del primer tiempo. Los conducidos por Leandro Gracián llegan a 56 puntos contra los 51 de Atlanta, que visita a San Martín de Tucumán obligado a ganar si no quiere perderle pisada a los patagónicos. La próxima fecha, el Aurinegro visita la casa de All Boys, otro necesitado que pelea el descenso.

La Zona B, en llamas

Del otro lado, la definición por el potencial segundo finalista sigue muy caliente. El que llegó a la cima la semana pasada fue Gimnasia (M), que cierra la jornada 31 visitando mañana a Agropecuario a las 15.30, pero mientras tanto festejó la agónica victoria de Nueva Chicago por 1-0 ante Gimnasia (J), que venía de caer justamente ante el Lobo mendocino y hoy volvió a perder sobre la hora en Mataderos. Aunque están obligados a seguir ganando mañana porque Estudiantes (RC) se sumó como el tercero en discordia y también se ilusiona con ser finalista.

Los cordobeses le ganaron 1-0 a Mitre de Santiago del Estero, suman cinco triunfos al hilo y llegaron a 56 puntos con un partido más, mismo puntaje que Gimnasia (M). Es por esto que los cuyanos, tienen una posibilidad importante en Carlos Casares mañana: si ganan pasarán de sacarle dos puntos a Gimnasia (J) a que su nuevo escolta sea el Celeste pero a tres unidades con tres partidos por jugarse.