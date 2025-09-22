Se entrega el Balón de Oro 2025: hora, TV y nominados

Se realiza la 69° edición del Balón de Oro 2025 y crece la expectativa por conocer al ganador al mejor futbolista del año. La ceremonia, organizada por la revista France Football, se celebrará en el Théâtre du Châtelet de París. En una previa donde la atención la acaparó una filtración que circula en redes sociales y otros medios anticipando a Lamine Yamal como ganador (desmentida por la organización), los favoritos a hacerse con el trofeo son el juvenil del Barcelona y Ousmane Dembelé en una nómina que tiene a Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez como representantes argentinos. El evento comienza a las 16 y podrá verse únicamente por Disney+.

Con los 30 nombres sobre la mesa tanto para el masculino como para el femenino, el ganador y la ganadora del Balón de Oro al trofeo para la rama masculina y femenina los antecede la entrega de otros premios como el Kopa, al mejor jugador sub-21, el Puskás al mejor gol y el Yashin al mejor arquero, en donde Dibu Martínez está nominado nuevamente.

En cada categoría el premio se somete a la votación de 100 periodistas de los primeros 100 países del ranking FIFA (para el femenino votan 50). Cada uno de loselegidos debe emitir 10 votos que reparten puntos: 15 unidades para el 1°, 12 para el 2°, 10 para el 3°, 8 para el 4°, 7 para el 5°, 5 para el 6°, 4 para el 7°, 3 para el 8°, 2 para el 9° y 1 para el 10°. Aquel que sume más, será el ganador.

Lionel Messi es el jugador que más veces ganó el premio con 8 Balones de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), Marco van Basten (3), Franz Beckenbauer (2), Ronaldo (2), Kevin Keegan (2), Karl-Heinz Rummenigge (2) y Alfredo Di Stéfano (2). Por segunda vez consecutiva, ni el astro argentino ni el portugués, que han marcado una era en este galardón, formarán parte de los nominados.

La lista de nominados al Balón de Oro 2025