En el contexto del paro nacional convocado por la CGT y la CTA Autónoma, miles de trabajadores se movilizaron este jueves en Bariloche, Viedma y distintas localidades del Alto Valle para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En Roca, la movilización reunió a unos 6.000 trabajadores de distintos sectores, jubilados y autoconvocados. “Una pelea dura que vamos a tener los trabajadores porque las medidas del gobierno son inadmisibles. Más que reforma laboral es beneficiar a los empresarios”, expresó Gustavo Sol, secretario general de la CGT Alto Valle.

Romeo Aguiar, referente de ATE, agregó: “Nuevamente estamos movilizados. Se está finalizando el 2025 y seguimos en las calles. Desde ATE nunca dudamos que este era el camino que teníamos que recorrer y transitar el movimiento obrero”.

La secretaria general de UnTER, Laura Ortiz expresó: “nos estamos manifestando en contra de la reforma laboral que impulsa el gobierno reaccionario de Milei. Entendemos que esa reforma es para el sector privado asalariado, pero como docentes sabemos que luego viene para los trabajadores del Estado”.

Bariloche: banderas y cánticos en el centro

Desde las 17 horas, columnas de trabajadores confluyeron en el centro de Bariloche. La marcha reunió a gremios estatales y privados, organizaciones sociales y vecinos. Con banderas, bombos y pancartas, recorrieron las principales calles céntricas con consignas como “No a la reforma laboral” y “Dignidad para el pueblo trabajador”.

Los reclamos se centraron en la defensa de la estabilidad laboral, los convenios colectivos y las condiciones de trabajo, advirtiendo que la reforma podría profundizar la precarización y debilitar la negociación sindical. La manifestación se desarrolló de manera pacífica y con gran acompañamiento ciudadano.

El Centro Cívico de Bariloche fue el punto de encuentro de la manifestación

Viedma: paro y reclamos de la CTA Autónoma

En la capital provincial, la CTA Autónoma llevó adelante un paro con alto nivel de adhesión y movilizaciones en organismos públicos y espacios de trabajo. El secretario general nacional, Rodrigo Vicente, advirtió que la iniciativa oficial “es presentada como un proceso de modernización, aunque se encuadra en un escenario de ajuste, reducción del empleo y retroceso de políticas públicas vinculadas al trabajo”.

En el plano provincial, la central sindical reclamó la convocatoria urgente a paritarias, señalando que los salarios permanecen congelados frente al aumento del costo de vida. También exigieron la renovación automática de contratos y el pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

Las movilizaciones en Bariloche, Viedma y el Alto Valle reflejaron el clima de preocupación social que atraviesa a amplios sectores frente a las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Los dirigentes coincidieron en que la presión en las calles fue determinante para que el tratamiento legislativo de la reforma se postergue hasta febrero de 2026.