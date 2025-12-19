Desde hoy a las 15 horas, la Isla Jordán inaugura oficialmente la temporada de verano 2025/26 y, por segundo año consecutivo, la costa del río Negro vuelve a habilitarse para el disfrute de las familias cipoleñas. Con un operativo integral de seguridad, horarios definidos y un tramo de 400 metros señalizado para uso recreativo, el balneario se prepara para convertirse en el epicentro del verano regional.

El balneario funcionará todos los días de 14 a 20 horas, y no será un espacio improvisado: habrá guardavidas, control de tránsito, presencia policial y Prefectura Naval. La apuesta es clara, que los vecinos disfruten del río con la certeza de que alguien vela por su seguridad. Además, ya está funcionando la pileta municipal de 14 a 20 de martes a sábados, valor $ 2000 mayores.

La Dirección de Protección Civil confirmó que se instalarán cuatro puestos de control en la zona, con un total de nueve guardavidas que monitorearán de manera permanente a los bañistas. Además, el área habilitada para el baño estará delimitada con boyas y reforzada con cartelería informativa, para que nadie tenga dudas sobre dónde es seguro ingresar.

El sector habilitado comprende el tramo que va desde el Botero Municipal hacia el oeste hasta el Parador La Balsa, con una extensión aproximada de 400 metros lineales. No es un detalle menor: se trata de un espacio pensado para que las familias puedan instalarse con comodidad, disfrutar del agua y sentirse parte de un entorno cuidado.

La señalización y delimitación con boyas no solo ordena el uso del río, sino que también transmite confianza. En un verano donde el calor aprieta, la Isla Jordán se convierte en un refugio seguro. Los guardavidas tendrán la facultad de restringir el uso del río cuando las condiciones climáticas o el caudal no sean aptos para el baño. Este punto marca la diferencia: no se trata de abrir la temporada a cualquier costo, sino de garantizar que cada jornada sea segura.

Además, habrá una ambulancia en el lugar para activar protocolos de emergencia ante cualquier eventualidad. La presencia de este recurso refuerza la tranquilidad de los vecinos, que saben que la respuesta será inmediata si algo ocurre.

La apertura de la Isla Jordán no es solo un acto administrativo: es un gesto hacia la comunidad cipoleña, que recupera un espacio de encuentro, recreación y verano. La combinación de río, seguridad y organización convierte al balneario en un atractivo que trasciende lo local y se proyecta como referencia regional.

Las familias ya se preparan para instalar reposeras, sombrillas y heladeras portátiles. El río Negro, con su caudal imponente, vuelve a ser protagonista de la vida social de Cipolletti. Quienes deseen más detalles sobre horarios, protocolos y actividades pueden ingresar al sitio oficial del municipio: www.cipolletti.gob.ar.