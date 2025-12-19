La última gala de eliminación de MasterChef Celebrity dejó mucho más que una despedida. La competencia elevó su nivel como pocas veces y obligó al jurado a tomar una decisión fina, casi quirúrgica, que terminó con la salida de Julia Calvo. Pero lo verdaderamente sorpresivo llegó después, cuando la actriz tomó la palabra, habló de su vínculo con la China Suárez y provocó una reacción tan filosa como inesperada de Wanda Nara.

La noche estuvo marcada por un desafío exigente, en el cierre de la semana temática olímpica, donde todos los participantes lograron presentaciones sólidas. De hecho, el jurado coincidió en que no hubo platos fallidos y que la eliminación se definió por detalles mínimos. Ese contexto hizo que la despedida de Julia Calvo resultara aún más llamativa: no se fue por un error grave, sino porque el resto estuvo apenas un paso por delante.

En la devolución, Germán Martitegui fue claro al explicar el criterio. Aunque reconoció el trabajo y la prolijidad del plato de la actriz, remarcó que, en una gala tan pareja, algunos puntos técnicos terminaron inclinando la balanza. El propio chef destacó que Julia Calvo se despedía “con su mejor plato”, una frase que buscó poner en valor su recorrido dentro del certamen.

La eliminación se dio en un clima de emoción contenida. Julia Calvo se mostró agradecida, tranquila y orgullosa de haber llegado hasta esa instancia, consciente de que el certamen entró en una etapa donde cada detalle pesa. Sin embargo, cuando le tocó hacer su discurso final, el programa tomó un giro inesperado.

Antes de dejar el estudio, la actriz se dirigió especialmente a Wanda Nara. Con sinceridad, confesó que al ingresar al programa tuvo un temor puntual: su amistad con la China Suárez. Julia Calvo explicó que conoce a Eugenia desde hace años, por trabajos compartidos, y que en ningún momento quiso que eso condicionara su paso por el reality ni su relación con la conductora. Lejos de generar distancia, eligió elogiar a Wanda y destacar su trato humano y profesional.

La revelación cayó como una bomba en el estudio. Nadie esperaba que, en una gala de eliminación, se mencionara de forma tan directa a la China Suárez, una figura inevitablemente asociada al conflicto más mediático de los últimos años. La reacción de Wanda Nara no tardó en llegar y, fiel a su estilo, combinó humor, ironía y un filo que no pasó desapercibido.

Entre risas, pero con una frase que encendió al público, Wanda lanzó: “Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cuchillazo si sabía que eras amiga de la oriental”. El comentario generó carcajadas nerviosas en el estudio y selló el momento con un tono de distensión que buscó desactivar cualquier lectura dramática.

Así, la salida de Julia Calvo quedó marcada por una doble sorpresa: una eliminación ajustada, en una de las mejores noches del certamen, y una confesión personal que volvió a poner en escena viejas tensiones, esta vez atravesadas por el humor. Una gala que confirmó que en MasterChef no solo se cocina, sino que también se juegan historias, vínculos y momentos que trascienden la competencia.