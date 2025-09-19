Al cierre de la extensa programación de viernes por la 9ª fecha del Clausura 2025, Lanús obtuvo una importante victoria como local por 2 a 0 ante el campeón defensor Platense que no levanta de la mano de Cristian González en el banco y sigue afuera de los playoffs en la zona B.

El paraguayo José Canale a los 37 minutos y el ídolo “Granate” Lautaro acosta al minuto de adición de la primera parte marcaron para los dirigidos por Mauricio Pellegrino que de esta manera se afianzan entre los 8 mejores del grupo en donde lidera Riestra.

La apertura del marcador llegó a la salida de un tiro libre que cabecearon en el área del “Marrón” dos jugadores antes que el marcador central llegara a empujar en la boca del arco.

Ya cuando todos se preparaban para irse a los vestuarios, el Laucha Acosta llegó al vacio, por la izquierda, encontrando el perfecto centro que envió Alexis Canelo desde la derecha, a pura potencia contra el banderín del córner.

Con el 2 a 0 en contra, el campeón defensor tuvo que salir a buscarlo en el complemento y recién llegó al descuento en el quinto minuto de adición. Cuando no, Ronaldo Martínez, uno de los grandes nombres de El Calamar que mantienen su nivel, aprovechando al máximo un tiro libre desde afuera del área que dejó sin chances a Nahuel Losada.

No hubo tiempo para más y el pitazo final se escuchó antes de que vuelva el agua al sur del Gran Buenos Aires, en otra noche de fútbol y goles en La Fortaleza.

Copa Sudamericana

Lanús presentó una formación con muchas modificaciones, preservó nombres importantes de cara a la revancha por los cuartos de final en la Copa Sudamericana ante Fluminense.

El martes, el conjunto argentino ganó 1 a 0 como local y ahora deberá ir a Río de Janeiro para defender esa ventaja, nada menos que en el Maracaná. El partido irá el martes 23 desde las 21:30.